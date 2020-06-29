هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 5 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الإثنين على تراجع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة ليغلق عند 7287 نقطة (- 5 نقاط).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.وتصدر سهم "الأهلي التجاري" تراجعات اليوم بأكثر من 4 بالمئة ليغلق عند 37.3 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6.2 مليون سهم.وتصدر سهم "أسمنت أم القرى" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 22.74 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 6.6 مليون سهم هي الأعلى في نحو 6 سنوات، أي منذ 2014