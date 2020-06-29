الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن سعد

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.وقال الديوان الملكي إنه سيصلى على الأمير الراحل، اليوم الإثنين 29 يونيو في مدينة الرياض.ونقلت وكالة أنباء "واس" الرسمية السعودية عن الديوان الملكي الأحد البيان التالي:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم الأثنين الموافق 8 11 1441هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".