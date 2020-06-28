زلزال بقوة 5.5 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كم جنوب شرق أزمير.وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أنه جار تحليل البيان مع ورود بعض البيانات التي تفيد بشعور بعض المواطنين في القاهرة والجيزة بها.وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، ومصر من أولى الدول على مستوى العالم وشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة، وهو ما يعطى ثقلا وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.