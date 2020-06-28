أندريه زكي يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: انتصار لإرادة شعب

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.وجاء في نص البرقية «الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى انتصار إرادة الشعب المصري العظيم».وتابع زكي في رسالة البرقية: «يوم الثلاثين من يونيو، ثورة الشعب التي ساندتها القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد على أن مصر لكل المصريين، ولإعادة بناء مصر الحديثة، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية، وكل عام وسيادتكم بخير».