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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر» تهنىء الرئيس والشعب بذكرى 30 يونيو: انتشلت الدولة من الخراب

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:08 م
منال العبسي
منال العبسي
أشرف لاشين
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تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت الدكتورة منال العبسي، أن هذه الثورة كانت بمثابة طوق نجاه للدولة المصرية بعد أن اجتاحتها جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت في الأرض فسادا، بمخططات استهدفت تدمير كافة القطاعات لصالح دول خارجية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد المصري،د في ذلك الوقت.

وأوضحت العبسي، في بيان لها، أن الاقتصاد المصري تراجع بصورة لا يسبق لها مثيل في عهد حكم الإخوان، فجميع القطاعات انهارت وتراجعت ايرادتها، نتيجة الاعتماد على سياسات الدين والسلب فقط دون العطاء والاتجاه للنهب والسرقة وتحقيق ثروات طائلة لصالح الجماعة وأعوانهم.

ولفتت أن الاحتياطي النقدي انخفض بنسبة كبيرة، إلى ان وصل إلى 14.93 مليار دولار، مقارنة بعهد الرئيس السيسي والذي وصل فيه الاحتياطي إلى 45.5 مليار جنيه، ودخول نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية والاعتماد على أموال وتحويلات المصريين بالخارج وتحويل الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من دولة منهارة خلال حكم الإخوان إلى دولة بناء وتنمية وعهد جديد قوامه البناء والتشييد وتعويض الخسائر التي تعرضت لها الدولة المصرية خلال العهد البائد.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن عهد جماعة الإخوان يمثل عام مشئوم للمرأة، والتي كانوا يخططون إلى إهدار حقوقها، ووضعها في قالب محدد دون إفساح المجال لها لتمكينها ومشاركتها في بناء المجتمع، فالمرأة لم تحصل على حقوقها ومكتسباتها إلا في عهد الرئيس السيسي، والذي ذلل جميع الإمكانيات لتمكينها.

ولفتت أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على عدة مكتسبات أبرزها الموافقة على بعض القوانين التي حفظت لها حقوقها كقانون دفع نفقة الزوجة وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب، وكذلك السماح لها بتولي مناصب قيادية في القضاء وزيادة نسبة مشاركتها في تولي الحقائب الوزارية.

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