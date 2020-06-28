تسجيل 24 حالة إيجابية بفيروس كورونا بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تسجيل أعلى عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم لتصل إلى 24 حالة اليوم بالمحافظة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإصابة إلى 270 حالة، وتعافي 11 حالة جديدة وخروجها من مستشفى العزل بالداخلة، ووفاة حالة عن عمر 83 عامًا ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء لـ141 منذ بداية الأزمة.وأشار "الزملوط" إلى أن الـ24 حالة المسجلة، أمس السبت، تم رصدها بواقع 7 إصابات بمركز الخارجة و3 بالفرافرة وحالة وحيدة بقرية الزيات بمركز بلاط، فيما سجلت مركز ومدينة الداخلة عدد 13 حالة بواقع 9 بمدينة موط وحالتين بقرية عزب القصر وحالة بقرية الشيخ والى وأخرى بقرية الهنداو بإجمالي 270 إصابة بدون الوفيات.من جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 115 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مشيرًا إلى تعافي 11 حالة من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة والخارجة العام.ويهيب محافظ الأقليم بالمواطنين المخالطين الوافدين من خارج المحافظة، ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.