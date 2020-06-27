أستاذ أمراض نساء: إصابة الحامل بكورونا لا يؤثر على الجنين

قال الدكتور عبدالمنعم فوزي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إنه لا يوجد إلى الآن حالات طبية تقول إن الأم الحامل المصابة بفيروس كورونا تضع جنينًا مشوهًا أو تجبر على الإجهاض بسبب إصابتها بالفيروس، مشددًا على أنه لم يثبت إلى الآن علميًا بأن الحمل سبب فى الإصابة بكورونا.وأضاف "فوزى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد وسيلة تنقل الأم المصابة بكورونا الفيروس للجنين الذى تحمله، وتابع: "طول عمرنا عارفين أن الحمل يقلل المناعة ونتعامل معه".