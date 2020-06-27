مشيخة البوسنة والهرسك تعلن تأييدها لقرار السعودية بشأن الحج

أعلنت المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك، تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية، بقصر أداء مناسك الحج على أعداد محدودة جدًا من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات في ظل جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أن القرار دليل على اهتمام المملكة بصحة وسلامة الحجاج وسعيها الدائم لكل ما فيه الخير لقاصدي الحرمين الشريفين.وقدم رئيس العلماء المفتي العام في دولة البوسنة والهرسك، الشيخ حسين كفازوفيتش، بيانا لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، أكد فيه أن المشيخة على الدوام تثق بسلطات المملكة ومساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وقال كفازوفيتش: "إتباعا للقواعد الشرعية التي تقضي بدفع الضرر عن المسلمين، نؤيد قرار حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود وأن يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم، وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا".واختتم رئيس العلماء المفتي العام بدولة البوسنة والهرسك البيان بالدعاء بأن يصرف ذا الوباء عن جميع بلاد المسلمين والعالم وأجمع.