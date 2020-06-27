فايز بركات: تجربة التعلم عن بعد أثبتت قابليتها للاستمرار

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ما حدث فى نظام التعليم في مصر خلال أزمة كورونا يدعو إلى التفاؤل بشكل عام بسبب تطور تجربة التعلم الإلكتروني التي فرضتها علينا جائحة كوفيد-19.وأوضح أنه تم تطوير فعالية وأحكام التعلم الإلكتروني أثناء عمليات الإغلاق والتى اتضح من الممارسة العملية لها خلال هذا الفصل الدراسى المنصرم سرعة تأقلم واستيعاب أعضاء هيئة التدريس وتبنيهم التعلم عن بعد عبر بعض المنصات التعليمية المجانية فى الإنترنت، ولكن التجربة قد كشفت عن بعض المشكلات الواجب معالجتها بهدف الاستفادة من التعليم الإلكتروني بشكل فعال.وأشار إلى أن أفضل ما وصلت إليه الأبحاث الدولية هو الجمع بين النظامين في التعليم ما بين نظام الاتصال المباشر في التعليم النظري وفي الوقت ذاته استخدام التقنية الحديثة مما سيوفر الوقت في بعض المدارس والجامعات، مما سيخفف من الأعباء على المنظمات التعليمية والقائمين عليها، وسيوفر تكلفة مالية عالية، وسيعطي الفرصة للطلاب من خلال تلقي دروسهم من خلال الإنترنت لتوفير الوقت بدلًا من النزول إلى المدارس والجامعات وتعلمهم طرق البحث الجديدة والمشروعات من خلال الإنترنت.وأضاف أن محاولات البدء فى إصلاح المناهج من الحضانة وحتى الثانى الابتدائى وهى محاولات محمودة بشرط أن يكون لها هدف وهو تحديث المجتمع وليس مجرد تغيير شكلى، فالمناهج هى العصب لأى تغير حقيقى فى بنية التعليم وطالب النائب أن تتحول الخدمة فى الجامعات إلى شكل أفضل وبطريقة احترافية أكثر إفادة للطلاب لتحقيق النواتج التعليمية لكل مقرر من خلال التفكير في أساليب التدريس المناسبة والفعالة والحديثة التى تتناسب مع طريقة التعليم والتواصل عن بعد مع تحسين وضبط عمليات وطرق التقييم وتحسينها لتكون أكثر ملاءمة وفعالية في وضع التعلم.