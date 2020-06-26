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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يواصل قمعه ضد السياسيين الأكراد ويعتقل 42 منهم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:59 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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تواصل حكومة أردوغان ممارسة الاضطهاد ضد السياسيين الأكراد والتنكيل بهم، والإطاحة برؤساء البلديات عن حزب الشعوب الديمقراطي، وتعيين أوصياء من الحزب الحاكم بدلًا منهم.

وكشفت جريدة «سامان يولو» التركية، عن اعتقال رجال الشرطة التركية اليوم الجمعة، 42 شخصًا في مدينة ديار بكر، بمن فيهم رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي القدامى، بزعم التحقيق ضد حزب العمال الكردستاني.

وذكرت الجريدة أن الشرطة التركية، اتخذت قرارًا باعتقال 64 شخصًا في مدينة ديار بكر، بينهم رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي القدامى، الذين تم عزلهم من وظائفهم وتعيين مكانهم أوصياء، بزعم التحقيق ضد حزب العمال الكردستاني في ديار بكر.

يذكر أن الشرطة التركية كانت قد داهمت مبنى مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي، التابع لحزب الشعوب الديمقراطي اليوم، وكسرت باب المبنى وتحفظت على اللافتة وأجهزة الكمبيوتر والكتب الموجودة بالمقر، وبعدما انتهى أفراد الشرطة من أعمال التفتيش أخلوا معظم أفراد المبنى فيما انتظرت العربات المدرعة خارج المبنى.

من جهتها، أدانت الرئيس المشارك لمجلس المجتمع الديمقراطي الكردي ليلى جوفان، هذا الحادث على حسابها على «تويتر»، وقالت "لقد فتشوا مقر مجلسنا لساعات واستولوا على المستندات التنظيمية ولافتاتنا، هل أنتم عاجزون إلى هذا الحد؟ فلستم بحاجة إلى وثيقة لضرب أي كردي، لأنكم تلفقون الوثائق، ونحن لن نخضع أبدًا".

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