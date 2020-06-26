يوسف الشريف تعليقًا على رد فعل إسرائيل على «النهاية»: «ده خيال علمي»

أكد الفنان يوسف الشريف أن رد فعل الصحافة الإسرائيلية على مسلسل "النهاية" يضع عليها علامات استفهام.وأضاف "الشريف"، ردا على الجدل الذي أثاره المسلسل، خلال حواره مع الاعلامى رامي رضوان فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، أنه مندهش من رد الفعل، وقال: "مش مستوعب إن وزارة داخلية بلد ما تكلف نفسها وتصدر بيان رسمى بسبب مشهد في مسلسل هذا أمر غريب وأعتقد أنه لم يحدث فى التاريخ لذلك هناك علامات استفهام كثيرة".وتابع: "إزاى يكون ده رد فعلهم، ومن المفترض أن هذه الدول بتطالب دائما بحرية الإبداع، خاصة أن مسلسل النهاية عمل خيال علمى وليس عمل سياسي لكى يكون محور اهتماهم لهذه الدرجة".