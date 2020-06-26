يوسف الشريف تعليقًا على رد فعل إسرائيل على «النهاية»: «ده خيال علمي»
الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:25 م
محمود عرفاتطباعة
أكد الفنان يوسف الشريف أن رد فعل الصحافة الإسرائيلية على مسلسل "النهاية" يضع عليها علامات استفهام.
وأضاف "الشريف"، ردا على الجدل الذي أثاره المسلسل، خلال حواره مع الاعلامى رامي رضوان فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، أنه مندهش من رد الفعل، وقال: "مش مستوعب إن وزارة داخلية بلد ما تكلف نفسها وتصدر بيان رسمى بسبب مشهد في مسلسل هذا أمر غريب وأعتقد أنه لم يحدث فى التاريخ لذلك هناك علامات استفهام كثيرة".
وتابع: "إزاى يكون ده رد فعلهم، ومن المفترض أن هذه الدول بتطالب دائما بحرية الإبداع، خاصة أن مسلسل النهاية عمل خيال علمى وليس عمل سياسي لكى يكون محور اهتماهم لهذه الدرجة".
وأضاف "الشريف"، ردا على الجدل الذي أثاره المسلسل، خلال حواره مع الاعلامى رامي رضوان فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، أنه مندهش من رد الفعل، وقال: "مش مستوعب إن وزارة داخلية بلد ما تكلف نفسها وتصدر بيان رسمى بسبب مشهد في مسلسل هذا أمر غريب وأعتقد أنه لم يحدث فى التاريخ لذلك هناك علامات استفهام كثيرة".
وتابع: "إزاى يكون ده رد فعلهم، ومن المفترض أن هذه الدول بتطالب دائما بحرية الإبداع، خاصة أن مسلسل النهاية عمل خيال علمى وليس عمل سياسي لكى يكون محور اهتماهم لهذه الدرجة".