ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 265 بـ«عزل العجمي»

أعلن مستشفى العجمي النموذجي، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بالإسكندرية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 265، بعد خروج 7 حالات بعد تماثلهم للشفاء التام.وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي للعزل بغرب الإسكندرية، لـ« الدستور»، اليوم الجمعة، إنه تم مغادرة 7 حالات تعافٍ جديدة من عزل العجمي، ليرتفع العدد إلى 265 حالة، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين.وأضافت السيد أن الفريق الطبي احتفل اليوم بخروج المتعافين بعد أن استكملوا العلاج وتماثلوا للشفاء، حيث ودع العاملون بالمستشفى المتعافين بالزغاريد فرحة بشفائهم.وأشارت مدير المستشفى إلى أنه لم يتم تحويل حالات جديدة للعزل المنزلي اليوم، والذي استقر عند 71 حالة حتى الآن، كما لم يتم تحويل حالات جديدة لمقر العزل بالمدن الشبابية والجامعية، ليستقر العدد عند 464 حالة، وهى الحالات التي يتم تحويلها لقضاء فترة النقاهة بعد أن استكملت العلاج وتماثلت للشفاء.