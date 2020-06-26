«الوفد» يرحب بتشكيل قائمة وطنية لخوض الانتخابات المقبلة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب مازال في طور المشاورات مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في تشكيل تحالف انتخابي يخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لافتًا إلى أن بيت الأمة قادر على المنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بغرفتيها النواب والشيوخ.ورحب "الهضيبي" في تصريحات لـ"الدستور"، بمقترح تشكيل قائمة وطنية تضم كافة الأحزاب السياسية من أجل برلمان وطني متجانس، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الأحزاب والقوي السياسية بدأت مبكرًا لتشمل كافة الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية.وأوضح الهضيبي، أن التحالفات الانتخابية خلال الفترة المقبلة أمر واجب لتغليب المصلحة الوطنية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع لدعم الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.