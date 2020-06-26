«الاتحاد والأولمبي» يستعدان لاستقبال الأعضاء بتعقيم الملاعب

أنتهت أعمال تطهير وتعقيم جميع أرجاء مقر نادى الاتحاد السكندري، الكائن بمنطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لفتح النادي واستقبال الأعضاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة النادي محمد مصيلحى.وتوجه "مصيلحي" بخالص شكره وتقديره للمحاسب محمد سعد الهواري، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال التطهير، والعميد مهندس أشرف الجوهري، مدير عام الشركة، على تعاونهم ومجهوداتهم الكبيرة في تعقيم وتطهير النادى دون تحمل النادى أي أعباء مالية، وفي إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة من جانب إدارة النادي باتخاذ الإجراءات الاحترازية حفظًا على صحة السادة الأعضاء والعاملين بالنادى.وفي نفس السياق أنهى نادي الأوليمبي، أعمال تطهير وتعقيم جميع منشآت، وملاعب، وأماكن جلوس الأعضاء، بالتعاون مع فريق عمل الشركة،ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، وذلك أستعدادًا لعودة السادة الأعضاء والنشاط الرياضي.وحرص المهندس طارق السيد، رئيس النادي، على تكريم وشكر الشركة، لتعاونهم لتطهير النادي بالكامل دون تحمل النادي أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن النادي جاهز لاستقبال الأعضاء وعمل الإجراءات الاحترازية لهم والكشف عليهم قبل دخولهم النادي.