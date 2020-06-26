«المقام العالي».. تفاصيل العرض الرابع لمسرح المواجهة والتجوال

قدمت وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، عدة عروض ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال الذي يديره المخرج سامح بسيوني بالاشتراك مع المسرح القومي، خلال الأسابيع الماضية، ثلاثة عروض كان آخرها "مشهور مش مشهور"، أمس، بطولة الفنان سامي مغاوري وإخراج مازن الغرباوي.وتكشف "الدستور" عن العرض الرابع الذي سيقدم علي قناة يوتيوب، الخميس المقبل، بطولة الفنان عمرو عبدالعزيز وإخراج اسلام أمام، باسم "المقام العالي" عن قصة في البيت الكبير لانطون تشيخوف.وقالت المصادر إن العرض يقدم مجانا للجمهور، فى الساعة 11مساءا، علي اليوتيوب ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف.. خليك في البيت الثقافة بين ايديك، برعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي الذي يديره الفنان خالد جلال، البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان اسماعيل مختار، وعقب العرض سيكون هناك لقاء مع المخرج عصام السيد للحديث عن فكرته.