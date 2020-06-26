«عودة التوربيني».. ما لا تعرفه عن صفقة الـ6 قطارات الجديدة

قررت هيئة السكة الحديد إعادة قطارات التوربينى للعمل على خطوطها مرة أخرى بعد نحو 13 عامًا من إخراجها من الخدمة و"تخريدها"، لكن هذه المرة ستكون قطارات توربيني جديدة كلا منها عبارة عن وحدة واحدة وستصنعها وتوردها شركة تالجو الأسبانية، ومخطط وصول أولى هذه القطارات الجديدة خلال مارس المقبل.وعقدت هيئة السكة الحديد مع شركة "تالجو" الإسبانية صفقة بتوريد 6 قطارات جديدة، وذلك من أجل دعم الأسطول الخاص بها من الوحدات المتحركة، وتساهم تلك الصفقة في إعادة القطار التوربيني من جديد بعدما كان قد خرج من الخدمة.ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن تلك الصفقة وعلاقتها بعودة قطار التوربيني:يعد قطار تالجو وحدة كاملة ومكون من جرارات وعربات للقطار فهي وحدات متكاملة ويشبه قطارات التوربيني.من المقرر وصول أولى القطارات ضمن صفقة الـ6 قطارات خلال شهر مارس المقبل.وتتميز القطارات الجديدة بأنها سيتم تصنيعها من الألومنيوم مما يقلل من وزنها على القضبان ويزيد من سرعتها فتصل سرعتها إلي 160 كم في الساعة الواحدة.والقطارات المتعاقد عليها تتكون من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.