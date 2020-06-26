طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35
الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:02 ص
ياسمين عباسطباعة
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، درجات الحرارة على القاهرة وبعض المحافظات.
حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ليلًا، ومائل للحرارة نهارًا، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.
فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وتنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 32
حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ليلًا، ومائل للحرارة نهارًا، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.
فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وتنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 32