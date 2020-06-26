طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، درجات الحرارة على القاهرة وبعض المحافظات.حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ليلًا، ومائل للحرارة نهارًا، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وتنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا.درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 36درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 28درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 30درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 32