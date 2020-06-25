قبل الحكم.. أمر إحالة سما المصري للمحاكمة لـ«التحريض على الفجور»

تصدر بعد غد السبت، المحكمة الاقتصادية حكمها على الراقصة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عن طريق نشر فيديوهات مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وحصلت «الدستور» على نص أمر إحالة المتهمة للمحاكمة، وأصدرته نيابة الشئون المالية والتجارية ومواد الاتهام التي بموجبها تحاكم المتهمة.وتضمن أمر الإحالة أنه بعد مطالعة أوراق القضية رقم ٦٣ لسة ٢٠٢٠ حصر جرائم اقتصادية المقيدة برقم ٨٩١ لسنة ٢٠٢٠ جنح مالية، وما تم فيها من تحقيقات قررت النيابة:أولا: تقيد الأوراق جنحة بالمادتين ١٧٨، ٢٧٨ من قانون العقوبات، بالمادتين ١٤ و١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة، والمواد ١ و١٢ و٢٥ و٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن والشهيرة بسما المصري، لأنها في غضون شهر أكتوبر لعام ٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة الأزبكية نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.كما فعلت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في مقاطع مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات.وأعلنت، من خلال حساباتها الشخصية، دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار للدعارة بأن نشرت مقاطع مصورة تبرز مفاتنها علي نحو يثير الغرائز الجنسية، على النحو المبين بالتحقيقات.واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بأن نشرت مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تغري فيها بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها على النحو المبين بالتحقيقات.واستخدمت حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل الأوصاف الثلاثة الأولى المعاقب عليها قانونا بأن نشرت من خلالها مقاطع مصورة تغري فيها بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.ثانيا: تقدم الأوراق للدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية وتعلن المتهمة بمحبسها.