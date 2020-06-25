القبض على صاحب صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي؛ لتأسيسه صفحة بعنوان «شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020» على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.وتبين أن المتهم حث الطلاب على الانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.