حقيقة إصابة الفنان عبدالله مشرف بكورونا

كشف عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن أن الفنان القدير عبدالله مشرف تعرض لوعكة صحية فجر اليوم، وهو في منزله حيث اشتبه في إصابته بجلطة في المخ، وتم نقله إلى مستشفي القاهرة في مصر الجديدة، ويتم عمل الإجراءات الطبية له حاليًا.وأضاف عزوز عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس النقابة يتابع عن قرب تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف، وعمل اللازم معه من أجل استقرار حالته وشفائه وعودته مرة أخرى لحياته الطبيعية، كما نفى إصابته بفيرس كورونا المستجد كما يُشاع.يُشار إلي أن عبدالله مشرف شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل "اتنين في الصندوق" بشخصية "عم رزه" مع الفنانين حمدي الميرغني واوس اوس، كما أنه شارك في مسلسل "اللعبة" كضيف شرف مع هشام ماجد وشيكو.