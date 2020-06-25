النيلي يتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية في مطروح (صور)

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، محيط لجان الشهادة الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح وذلك قبل انطلاق امتحانات اليوم الثاني حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي فترة واحدة لمدة 3 ساعات.جاء ذلك لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان وتوافر أجواء الهدوء والراحة للطلاب.وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر لمسؤولي أمن مطروح للجهد المتميز والأداء المثمر وتنفيذ خطة محكمة لتأمين اللجان الامتحانية منذ بدايتها الأحد الماضي.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.