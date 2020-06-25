صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة المصرية معاملات آخر تداولات الأسبوع، اليوم الخميس، على صعود بدعم من ارتفاع بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، إذ صعد مؤشر «إي جي إكس 30» بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11082 نقطة، وزاد مؤشر «إي جي إكس 50» بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1709 نقطة، وقفز مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12794 نقطة، وارتفع مؤشر «إي جي إكس 30» للعائد الكلي بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4234 نقطة.وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر «إي جي إكس 100» بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2189 نقطة.وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سببينالكس)، بي إنفستمنتس القابضة، 4118 سهمًا، 500 ألف سهم، 3.8 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 7 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الأهلي للتنمية والاستثمار، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 2000 سهم، 110 ألف سهم، 5632 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جي بي أوتو 50 ألف سهم.