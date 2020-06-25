رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:20 ص
مؤشرات البورصة
مؤشرات البورصة
اكرم عمران
طباعة
استهلت مؤشرات البورصة المصرية معاملات آخر تداولات الأسبوع، اليوم الخميس، على صعود بدعم من ارتفاع بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، إذ صعد مؤشر «إي جي إكس 30» بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11082 نقطة، وزاد مؤشر «إي جي إكس 50» بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1709 نقطة، وقفز مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12794 نقطة، وارتفع مؤشر «إي جي إكس 30» للعائد الكلي بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4234 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر «إي جي إكس 100» بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2189 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سببينالكس)، بي إنفستمنتس القابضة، 4118 سهمًا، 500 ألف سهم، 3.8 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 7 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الأهلي للتنمية والاستثمار، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 2000 سهم، 110 ألف سهم، 5632 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جي بي أوتو 50 ألف سهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

ضبط مؤسس صفحتين على «فيسبوك» لتسريب امتحانات الثانوية العامة

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف نظام غذائي يساعد في علاج السرطان

اليابان تعثر على أصغر بيضة ديناصور

أستراليا تلغي 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء آمنا من الفيروسات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

الكاتب الكويتي طلال الرميضي ضيف «اقرأ معانا» الليلة

«مرافئ الغياب.. العزلة فى الشعر العالمى» كتاب جديد للحسين خضيرى عن دار خطوط وظلال

من محفوظ إلى درويش إلى أمل دنقل.. هل أصبح الضرب فى كبار الشعراء موضة؟

وزير الثقافة الأردني: كورونا أثر على نشاطنا الثقافي مع السعودية