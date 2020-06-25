التعليم توضح حقيقة تسريب امتحان «الإنجليزي» للثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، (اللغة الإنجليزية)، لطلاب الشهادة الثانوية العامة.وتشكر الوزارة الجهات الأمنية المسئولة عن ضبط وغلق مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي يتم عليها نشر مثل هذه الشائعات.وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.