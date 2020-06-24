البابا تواضروس يستقبل أسقف نقادة وقوص

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، وبرفقته المهندس كامل ميشيل المنسق العام للجنة، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة لجنة العلاقات العامة خلال الفترة الحالية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.