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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مكرم محمد أحمد يهنئ كرم جبر بتوليه منصبه الجديد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:14 م
مكرم محمد أحمد وكرم
مكرم محمد أحمد وكرم جبر
محمد جعفر
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التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، منذ قليل، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس.

وأكد جبر خلال اللقاء، تقديره لدور المجلس الأعلى للإعلام خلال الفترة الماضية وجهوده لضبط المشهد الإعلامي.

فيما هنأ مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس، الكاتب الصحفى كرم جبر بتوليه رئاسة المجلس، متمنيا له التوفيق في مهمته.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات، التي أطاحت برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، ليحل محله كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، الذي شغل منصبه عبدالصادق الشوربجي.

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