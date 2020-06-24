لجان لمتابعة فتح المساجد والمطاعم والمقاهي بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي طبقا لاشتراطات مجلس الوزراء.كما شكل المحافظ لجان مرور مشتركة من السياحة، والبيئة، والصحة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالفنادق والمنشآت السياحية والمقاهي والمساجد استعدادًا لفتحها.و أوضح "الزملوط"، أنه صدرت توجيهات لرؤساء المراكز الإدارية والقطاعات والأحياء بمراجعة الإجراءات مع أصحاب المقاهي، وأخذ إقرارات عليهم بالالتزام بنسبة الـ 25% لجلوس النزلاء، مؤكدًا أنه سيحكمنا الواقع عند تطبيقها القرارات وطبقًا لمساحة المقهى، كما سيجري إغلاق المقاهي غير الملتزمة بتنفيذ إجراءات التباعد بين الطاولات على المقاهي.