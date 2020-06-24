مسؤول أوروبي يبحث الأنشطة التركية «غير القانونية» قبالة قبرص

يعقد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اجتماعات في قبرص يومي 25 و26 يونيو الجاري، لمناقشة نشاط الحفر غير القانوني لتركيا قبالة قبرص ومستقبل علاقة بروكسل مع أنقرة، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال ميرور" القبرصية، اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أن تجرى المحادثات بين بوريل والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ووزير الخارجية، نيكوس كريستودوليديس، ووزير الدفاع، سافاس أنجيليدس.وتناقش المحادثات الأنشطة التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.وكانت صحيفة «سون دقيقة» التركية، ذكرت في وقت سابق، أن وزير دفاع جمهورية قبرص الجنوبية، سفاس أنجليدس، طالب الاتحاد الأوروبي بإعداد وتحريك أسطول بحري لردع تركيا، بسبب انزعاجها الشديد من نشاطات أنقرة في البحر المتوسط.