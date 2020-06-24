«هيئة الكتاب» تهنئ رضا عطية لفوزه بجائزة الدولة في النقد الأدبي

وجه هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تهنئة للدكتور رضا عطية بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في النقد الأدبي عن كتابه "تجربة المكان في نص سركون بولص".وجاءت التهنئة كالتالي..يسعدني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حصولكم المستحق على جائزة الدولة التشجيعية في النقد الأدبي عن كتابكم القيم "تجربة المكان في نص سركون بولص".وإنّني إذ أجدد لكم التهنئة.. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والحصول على مزيد من التكريمات التي تتأتي تتويجًا لمشروعكم النقدي المهم.