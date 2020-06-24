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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:31 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020، بعد تخفيض ساعات الحظر.

كشفت مصادر بهيئة السكك الحديد عن أن سيتم تغير مواعيد القطارات من السبت المقبل الموافق 27-6-2020 بعد إعلان مجلس الوزراء عن إلغاء مواعيد حظر التجوال بحيث يتم تمديد فترة التشغيل حتى منتصف الليل، وجاء ذلك بناءًا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويقوم المواطنين مؤخرًا بالبحث عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل هذه الظروف الراهنه بسبب عدوى كورونا.

وقد أعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء عن رفع حظر التجوال وإعادة فتح المطاعم والمقاهي من جديد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لدى المواطن للحد من فيروس كورونا، ولذلك يقدم " الدستور " مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف

ويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 956 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

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