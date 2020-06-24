مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:31 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020، بعد تخفيض ساعات الحظر.
كشفت مصادر بهيئة السكك الحديد عن أن سيتم تغير مواعيد القطارات من السبت المقبل الموافق 27-6-2020 بعد إعلان مجلس الوزراء عن إلغاء مواعيد حظر التجوال بحيث يتم تمديد فترة التشغيل حتى منتصف الليل، وجاء ذلك بناءًا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويقوم المواطنين مؤخرًا بالبحث عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل هذه الظروف الراهنه بسبب عدوى كورونا.
وقد أعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء عن رفع حظر التجوال وإعادة فتح المطاعم والمقاهي من جديد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لدى المواطن للحد من فيروس كورونا، ولذلك يقدم " الدستور " مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 - مكيف
ويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
كشفت مصادر بهيئة السكك الحديد عن أن سيتم تغير مواعيد القطارات من السبت المقبل الموافق 27-6-2020 بعد إعلان مجلس الوزراء عن إلغاء مواعيد حظر التجوال بحيث يتم تمديد فترة التشغيل حتى منتصف الليل، وجاء ذلك بناءًا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويقوم المواطنين مؤخرًا بالبحث عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل هذه الظروف الراهنه بسبب عدوى كورونا.
وقد أعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء عن رفع حظر التجوال وإعادة فتح المطاعم والمقاهي من جديد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لدى المواطن للحد من فيروس كورونا، ولذلك يقدم " الدستور " مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.
مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-6-2020
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 - مكيف
ويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.