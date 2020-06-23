محافظ البحر الأحمر: الإجراءات الطبية في الفنادق تفوق المنصوص عليه

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك 102 فندق سياحي حصلوا على ترخيص للعودة إلى العمل من إجمالي أكثر من 200 فندق بالمحافظة، متابعا: "وصلنا لـ50% من عمل الفنادق".وأكد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة في الفنادق التي حصلت على ترخيص للعمل تفوق ما هو مطلوب.وأضاف أنه تم وضع بعض القواعد لإجراءات الغوص والسفاري من أجل العمل وفق اشتراطات طبية، موضحا: "لدينا قواعد صحية وطبية كاملة للعمل ونريد إنجاح التجربة".وفي سياق آخر نفى محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله بشأن تسميم الكلاب الضالة بالمحافظة من أجل التخلص منها، مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة.وأكد "حنفى"، أن المحافظة تعمل مع إحدى الجمعيات المتخصصة، من أجل عقم الكلاب الضالة، بحيث تقل عمليات التكاثر بينها، إلى جانب تعقيمها، لافتا إلى أن الجمعية تأخذ مجموعة من هذه الكلاب نظرًا لوجود مزرعة لديها.وأشار إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تعمل على رعاية هذه الكلاب، متابعا: "وأنا بقول ليهم إذا كنتم تحبون الكلاب أنا كمان بحبها.. بس اللي بيحبها عليه أن يقتني هذه الكلاب ويعمل على رعايتهم صحيا.. وعلى من يقتني كلب أن يطعمه ويعمل على ترخيصه".