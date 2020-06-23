«المحامين» تدرس تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالقيد

قال المحامي صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد نقابة المحامين الخاصة بالقيد بما فيها التعليم المفتوح، سيتم دراستها من أعضاء مجلس النقابة كاملا للوصول إلى قرار جماعي بشأنها.وأشار عضو مجلس نقابة المحامين في تصريحات له، أن بروتوكول القيمة المضافة لم يسقط حتي الآن، ويوميا تستقطع القيمة بالمحاكم حتى الآن وخلال أيام سيتم تجديده عبر اجتماع بين النقيب ووزير المالية.وردا على الطاعنين في قرار تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بسبب تجاوز الأعداد المسموح بها، شدد أن القانون أجاز لمجلس النقابة العامة أن يكون هناك أكثر من وكيل، ولم يحدد العدد بوكيلين بل للمجلس سلطة تقديرية في هذا الشأن.