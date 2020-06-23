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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحكومة: أي تهاون في الإجراءات الاحترازية يعرض المنشأة المخالفة للغلق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:22 م
مدبولي
مدبولي
أحمد عبد العزيز
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قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة قررت فتح المطاعم والكافيهات والنوادي، ولكن بـ25% من قدرتها الاستيعابية، لأن ملايين الأسر يعملون فيها، والدولة استقبلت آلاف الشكاوى لفتح تلك الأنشطة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء، أنَّ المطاعم والنوادي الرياضية عدد العاملين فيها 3.5 مليون مواطن، وغلقها خلال الفترة الأخيرة بسبب كورونا أصاب تلك الأسر بمشاكل مادية.

وتابع: «المواطنون كانوا يعانون ولكن كنا حريصين على تحقيق التوازن حتى نرى الوقت المناسب لفتح تلك المنشآت، وعلى مدار الاجتماعات السابقة كانت هناك أفكار كثيرة لعودة الحياة بشكلها الطبيعي ولكن بإجراءات محددة».

وشدد «مدبولي» على أن المؤسسات والمواطنين عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالحرف، لأن أي مخالفة ستعرض المنشأة للغلق الفوري.

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