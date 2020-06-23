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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إغلاق باب التقدم لمشروع جمعيتي 30 يونيو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:53 ص
جمعيتي
جمعيتي
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومسئول مشروع جمعيتي بالوزارة، عن إغلاق باب المرحلة الرابعة من التقديم لمشروع جمعيتي من 30 يونيو 2020، والاكتفاء بما تم تلقيه من طلبات حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 2000 طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس.

وأكد كمال، فى تصريح للدستور، أنه يجب أن تكون سن المتقدم للمشروع من 21 حتى 45 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط وانتهى من أداء الخدمة العسكرية.

وكان على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهاته لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة.

وأكد المصيلحي أن جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة ستتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة.

وشدد المصيلحي على أن منافذ جمعيتي قد ساهمت في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة ليصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذ تعمل جنبًا إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير منافذ تجارة التجزئة أحد أهم عناصر التجارة الداخلية.

وشروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاث والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة فضلا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجًا.

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