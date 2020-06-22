بيتر هوربي: ديكساميثازون عقار فاعل في إنقاذ مصابي كورونا

علق الدكتور بيتر هوربي أستاذ الأوبئة المعدية، كبير باحثين في تجارب علاج كوفيد 19 بجامعة إكسفورد على عقار ديكساميثازون لعلاج مصابي كورونا، قائلًا: "حتى الآن لم يثبت وجود دواء قادر على إنقاذ حياة المصابين بكوفيد 19 إلا دواء الرادميسفير الذي تم خضع للتجربة في الولايات المتحدة وأظهر قدرة على تقليل فترة العلاج للمصابين بالفيروس التاجي، لكنه لم يثبت قدرته على إنقاذ حياة المصابين.أضاف في مداخلة عبر سكايب مع برنامج "القاهرة الآن" على العربية الحدث أن:"عقار ديكاميثازون أثبت أنه يمكن أن يكون سببًا في نجاة المصابين بالفيروس بشكل أكبر، واصفًا ذلك بأنه أمر رائع لأن تأثيره كبير للغاية، خاصة أن الدواء متاح في أنحاء كبيرة من العالم، كاشفًا أن العقار مهم جدًا لتقليص نسب الوفيات في العالم.وكشف هوربي أن العقار تم إعطائه لثلاثة مجموعات من المصابين بالفيروس أولهم الحالات البسيطة ولم يظهر نتائج معهم ثم الحالات المتوسطة التي تحتاج فقط إلى الاكسجين وساعد في تقليص فرص وفاتهم بنسبة 20% والشريحة الثالثة من المصابين كانت هؤلاء الذين يقبعون في غرف العناية المركزة ويعتمدون على التنفس الصناعي وساعد في تقليص نسب الوفيات لديهم بنسب 35% وهذا فارق كبير.وحول تأخر اكتشاف العلاج المقلل للوفيات رغم أنه موجود منذ زمن طويل قال:"نعم بالفعل الدواء متوفر بشكل كبير ومنذ عقود ومعروف للجميع وهو دواء رخيص، لكن التأخير جاء بسبب أننا نحاول الوصول لأدلة قاطعة لفعاليته مع الفيروس، كاشفًا أن عمليات التجارب كانت على عينة عشوائية من المصابين وفقًا للشرائح بلغ عددهم 6 آلاف مصاب.