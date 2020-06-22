رواد السوشيال ميديا لـ آية حجازى: سجون مصر أشرف من مراكز اغتصاب الأطفال

هاجم رواد السوشيال ميديا آية حجازي ملقبين إياها بـ"الكاتعة" مشبهين إياها بتجار الأطفال وتعذيبهم، حيث إنها استغلت الثغرات القانونية في الحصول على البراءة رغم ثبوت تحريضها للأطفال بإلقاء الطوب على القوات الأمنية أعقاب يناير 2011.وأكد المهاجمون أن آية حجازي التي سمحت باغتصاب الأطفال ليس بعيدًا عنها أن تدافع عن العنصرية، متابعين أن السجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسيًا.وقال المهاجمون: "الكاتعة المنحلة أخلاقيًا تتحالف مع الإخوان وتتواصل معهم، مش دي اللي جوزها سافر تركيا عشان يعمل تقارير إعلامية ضد البلد، مش دي اللي بتأيد تعذيب الشرطة الأمريكية لأصحاب البشرة السوداء وبتأيد العنصرية؟".