سعر الدولار اليوم الإثنين 22-6-2020 فى البنوك المصرية





ونرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الإثنين 22-6-2020 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات، كما نرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين في البنوك المصرية



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.



وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في بنكي "الأهلي" و"مصر" إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، بالمقارنة مع سعره أمس الأحد والذي سجل 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.



كما انخفض سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنوك "القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي" إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، بعد أن سجل أمس الأحد للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.



وهبط سعر الدولار قرشًا واحدًا أيضًا في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، بعد أن سجل أمس 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.22 جنيه.



واستقر سعر الدولار في بنوك "أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة" عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.



يذكر أن البيانات تشير إلى أن الجنيه المصري من أكثر العملات تماسكًا بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة كورونا، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى الأول من أبريل الحالي بنسبة 0.3 %، كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار الأمريكي 0.9 %، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني 0.9 %.



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 22-6-2020، تراجعًا ملحوظًا، حسبما أفادت التقارير النهائية في عدد من البنوك العاملة المصرية.وجاء متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، ويرصد موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية.