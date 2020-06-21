المرتل باسيليوس يشرح طقس قداس صوم الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بصوم الرسل والخاص برسل السيد المسيح وتلاميذه، الذي ينتهي يوم 12 من يوليو المقبل.وقال المرتل باسيليوس فرج في تصريحات خاصة، إن طقس قداس صوم الرسل يصلى به من ثاني يوم عيد العنصرة الى نهاية يوم 4 أبيب من كل عام بالطقس السنوي المعتاد - مع إضافة مردات وألحان الرسل.وعن القراءات التي تقولها الكنيسة في تلك الفترة فأوشح أنه تُقرأ القراءات من كتاب الكاتاميروس السنوي الدوار بالنسبة للأيام، ومن كتاب كاتاميروس الآحاد السنوي بالنسبة للآحاد.وعن طقس القداس فقال إنه يصلي كمثل القداس السنوي تماما، ليبدأ بمزامير وتسبحة عشية ثم رفع بخور عشية ثم مزامير وتسبحة منتصف الليل ثم رفع بخور باكر ثم القداس الإلهي بدء من تقدمة الحمل ثم صلاة الشكر وتحليل الخدام والقراءات والإنجيل والعظة وأواشي ما بعد الإنجيل وصلاة الصلح والأنافورا وحلول الروح القدس والرشومات والتناول من سر الافخارستيا.وكانت الكنيسة قد أعلنت وقف القداسات الإلهية تعاونا مع جهود الدولة في ردع انتشار فيروس كورونا.