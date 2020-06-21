خروج 24 متعافيًا من كورونا بـ«عزل سموحة» وارتفاع العدد لـ 419

أعلنت إدارة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 419، بعد مغادرة 24 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء من مقر الحجر الصحي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.وقالت الدكتورة هبه عبدالكريم مدير عزل المدينة الجامعية بـ«سموحة»، لـ«الدستور» إنه قد غادر العزل اليوم الأحد، 24 حالة تعافٍ جديدة من الحجر الصحي بسموحة، بعد تماثلهم للشفاء التام.وأضافت أن عدد نزلاء الحجر الصحي الذين يتلقون الرعاية بالمدينة الجامعية بسموحة الآن 31 حالة، وذلك من 631 حالة استقبلتهم المدينة الجامعية منذ بداية عملها كحجر صحي، تم خروج 104حالات حتى الآن طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، كما تم تحويل 76حالة لمستشفيات العزل، وتسجيل حالة وفاة واحدة.وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل تم تخصيصها لعلاج الحالات المستقرة من مرضى كورونا في الإسكندرية، بعد مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.