«معركتنا قومية».. «المسماري»: نثمن دور مصر العظيم في ليبيا

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، أن مصر عظمية في موقفها ومبادئها وهو شيء معروف عنها ونحن نثمن دورها العظيم في ليبيا.وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، إن الموقف المصري ليس وليد اليوم إنما مبني على أن معركتنا هي معركة قومية.وتابع: القيادة المصرية متأكدة أن الجيش الوطني الليبي قام بدوره على أكمل وجه، وأن الغزو التركي بات يهدد كل دول الجوار.