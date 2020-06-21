لحظات خروج طلبة الثانوية العامة بالفيوم من اللجان (صور)

أنهى طلاب الثانوية العامة بالفيوم، منذ قليل، امتحانهم الأول ليعربوا عن فرحتهم بسهولة اللغة العربية، لتغمرهم حالة من الارتياح لسهولة الامتحان.ورصدت عدسة "الدستور" لحظات خروج طلبة الثانوية العامة عقب أداء مادة اللغة العربية، بمدرسة الثانوية بنات وإجماع الأغلبية على سهولة أجزائهم وخلوهم من التعقيد.جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالبا وطالبة، منهم 5918 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالبا وطالبة علمى علوم، و2013 طالبا وطالبة علمى رياضة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.