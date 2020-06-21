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محمد العسيري

مصر

زيادة الصادرات الزراعية لـ2.7 مليار دولار خلال 2021

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:46 ص
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 2020-2021.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020-2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 2019-2020 بالأسعار الجارية إلى 1075.1 مليار جنيه في عام 2020-2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 2020-2021 إلى 632.7 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 2019-2020، مُسجّلًا معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 2020-2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 2019-2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 2020-2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام 2019-2020، مُحققًا بذلك نسبة نمو 3.6٪، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و10٪ لتصل قيمتها إلي 2.6- 2.7 مليار دولار في خطة عام 202021.

وأشار تقرير وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما حققه قطاع الزراعة بالفعل من تطور على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال تطوير آليات العمل، وأهمّها: استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد المزارع على اختيار المحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد المرتفع، إلى جانب اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية واستصلاح الأراضي مثل استنباط سلالات مُوفّرة المياه، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، فضلًا عن توفير البنية التحتية في مناطق الاستصلاح الجديدة في توشكى وسيناء والوادي الجديد بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعات العضوية، والصوب الزراعية، لـمضاعفة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عددٍ من السلع الزراعية، مثل الأرز والبطاطس.
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

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