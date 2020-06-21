بدء توافد الطلاب على لجان الامتحانات في أول أيام الثانوية العامة

بدء توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة، على لجانهم الامتحانية، في أول أيام الامتحانات للعام الدراسي 20192020، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان مايقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوي الجمهورية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وطالبت الوزارة، بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياه- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.كما يتم تسليم الطلاب بوكليت مادتي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، ليتم الإجابة عليهم بالمنازل، وتسليمه وفق الجدول المعد للتسليم.جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 34 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).