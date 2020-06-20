امتحانات الثانوية العامة 2020.. إجراءات «التعليم» لحماية الطلاب من كورونا





وترصد الدستور أبرز إجراءات وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2020 - تخفيض عدد طلاب الصف الثالث الثانوي في اللجان من 20 إلي 14 طالبًا فقط.



- توزيع 34 مليون كمامة علي طلاب الثانوية العامة 2020.



- 6 آلاف طن من المطهرات للتعقيم.



- وضع 5 آلاف بوابة تعقيم علي أبواب اللجان.





- دخول اللجان من 8 صباحًا بطابور متابعد (2 متر).



- تأجيل بدء لجان الامتحانات من 9 إلي 10 صباحًا.



- متروالنصف المسافة بين كل ديسك والآخر باللجان.



- تخصيص طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.



- سيارة إسعاف في محيط اللجان لتعامل مع الطوارئ.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 وتنطلق غدًا الأحد الموافق 21 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل. - سيارة إسعاف في محيط اللجان لتعامل مع الطوارئ.وتنطلق غدًا الأحد الموافق 21 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل.





ويأتى الجدول كالتالى: الأحد 21/6/2020: لغة عربية.

الخميس 25/6/2020: اللغة الإنجليزية.

الأحد 28/6/2020: ديناميكا.

الخميس 3/7/2020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة.

الثلاثاء 7/7/2020: فيزياء، وتاريخ.

الأحد 12/7/2020: كيمياء، وجغرافيا.

الثلاثاء 14/7/2020: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 19/7/2020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس.

والثلاثاء: 21/7/2020: جبر، وهندسة فراغية.





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واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي بتأمين وتعقيم كامل لامتحانات الثانوية العامة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفًا و289 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألفًا 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألفًا و575 جهازًا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونًا و37 ألفًا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الامتحانات الثانوية العامة العامة للحماية طلاب الصف الثالث الثانوي 2020 من خطر العدوى.