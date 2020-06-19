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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القاهرة الجديدة» يطلق أول موقع إلكتروني لمنظومة فواتير المياه

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:50 م
المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم
علا العلاف
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أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إطلاق أول موقع إلكتروني لمنظومة فواتير استهلاك المياه قريبا، بالإضافة إلى أن الجهاز يستعد للانتهاء من خدمة (الموبايل أبلكيشن)؛ للتسهيل على ساكني القاهرة الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه جار تفعيل السداد الإلكتروني من خلال خدمة فوري، وسيتم الانتهاء من الإصدار التجريبي لسداد نهاية شهر يونيو الجاري.

وكلف بتشكيل مجموعة عمل مكونة من المهندسة مروة حسين ومحمد رجائي معاونا رئيس الجهاز ومصطفى جمال الدين وبهاء عمار بضرورة الانتهاء خلال أيام من تقديم خدمة (الموبيل أبلكيشن) للأندرويد والأيفون، ويشمل كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنظومة مياه الشرب التي تتيح للعميل إنهاء كافة الإجراءات من خلال الموبيل والتواصل بشكل مباشر مع المسئولين وتقديم الشكاوى والاستفسارات.

وأضاف: أن المنظومة تتيح تأدية كافة الخدمات المطروحة (أون لاين)، وكذلك كيفية احتساب قيمة الفواتير وتسجيل القراءات وتقديم الشكاوى والاستفسارات، والتواصل المباشر مع أحد ممثلي خدمة العملاء.

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