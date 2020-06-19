تظاهرات مناهضة للعنصرية في عدة ولايات أمريكية

أعلنت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، اندلاع العديد من التظاهرات ضد العنصرية في عدة ولايات أمريكية.تحيي الولايات المتحدة هذا العام ذكرى إنهاء العبودية في خضم موجة اضطرابات أشعلها مقتل جورج فلويد، ووسط احتقان بسبب تكرار عنف الشرطة والممارسات العنصرية والتمييز والشعور بالتهميش لدى الأمريكيين من أصول إفريقية.وأغلق صباح اليوم الجمعة، عدد من الشوارع وسط واشنطن أمام حركة السير مع انتشار واسع النطاق للشرطة في محيط البيت الأبيض والساحة المسماة حديثا "حياة السود تهم"، وفق لوكالة فرانس برس.