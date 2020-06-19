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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المصريين الأحرار» بأسيوط يوزع كمامات مجانية في صدفا والغنايم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:08 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
أشرف لاشين
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يواصل شباب حزب المصريين الاحرار بأسيوط، توزيع كمامات مجانية على المواطنين ضمن مبادرة ٤٠ ألف كمامة "هنوفرهالك بالمجان"

وقال محمد أبوعين أمين شباب اسيوط، في بيان للحزب إن ذلك بناء على تكليفات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وبإشراف جمال عباس أمين أسيوط، حيث قام الحزب بتوزيع كمامات على المواطنين بمراكز صدفا والغنايم في بعض الأكمنة والموظفين ومجالس المدن ومواقف السيارات والباعة الجائلين والمحال التجارية فى مراكز صدفا والغنايم وبعض القرى

أضاف أبو عين، أن المصريين الأحرار يقوم بحملات مستمرة على مراكز وقرى أسيوط للوقاية من فيروس كورونا، وتوزيع كمامات مجانية لاستكمال مبادرة هنوفرهالك بالمجان لتوزيع ٤٠ ألف كمامة والهدف منها هو الحفاظ على المواطنين وحمايتهم للوقاية من فيروس كورونا ومساعدة الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين

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