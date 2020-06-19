الداخلية تشن حملات مُكبرة لضبط المخالفين لقرار وقف أعمال البناء

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 102 شخص لمخالفتهم قرار منع البناء المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.