استعجال تقرير المعمل الكيميائي في ضبط عاطلين بـ250 جرام حشيش

استعجلت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة بدر، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام "حسن.م"، و"على.ك"، عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.