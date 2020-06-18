سقوط 6 عاطلين قبل ترويج 99 طربة حشيش بالإسماعيلية

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.تمكنت جهود تلك الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط 6 عاطلين- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى مركزى شرطة "الإسماعيلية، فايد" وبحوزتهم 99 طربة لمخدر الحشيش مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.