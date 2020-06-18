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محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:52 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت الصين، اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية في الصين أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

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